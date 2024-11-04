Niğde'de sürücü ve yolcular trafik kuralları hakkında bilgilendirildi
Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Niğde'de sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bulunan Yaşam Tüneli Çadırı'nda sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Polis ekipleri
, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda 187 kişiyi bilgilendirdi.
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