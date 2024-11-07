Niğde İl Sağlık Müdürü İnan, Çamardı'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, Çamardı'daki sağlık kuruluşlarına ziyaret ette bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnan, ilçedeki sağlık merkezlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla görüştü, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaret sonrası hastane yönetimiyle toplantı yapan İnan, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önerileri değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnan, sağlık çalışanlarının gösterdiği özveriden dolayı memnuniyetini dile getirdi.