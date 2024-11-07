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        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan, Çamardı'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

        Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, Çamardı'daki sağlık kuruluşlarına ziyaret ette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:53
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        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan, Çamardı'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti
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        Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, Çamardı'daki sağlık kuruluşlarına ziyaret ette bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnan, ilçedeki sağlık merkezlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla görüştü, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Ziyaret sonrası hastane yönetimiyle toplantı yapan İnan, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önerileri değerlendirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İnan, sağlık çalışanlarının gösterdiği özveriden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

        Çalışanların motivasyonunun vatandaşlara daha iyi hizmet sunmada önemli rol oynadığını aktaran İnan, "Hastane yöneticilerimizin gösterdikleri özveri ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. İl genelinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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