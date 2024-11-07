Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramada, 255,92 gram sentetik uyuşturucu, 88 sentetik ecza, 9,42 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tüfek ile 39 fişek, tabanca, şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlıyı yakaladı.

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