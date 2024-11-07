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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:35
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlıyı yakaladı.

        Yapılan aramada, 255,92 gram sentetik uyuşturucu, 88 sentetik ecza, 9,42 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tüfek ile 39 fişek, tabanca, şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.

        Zanlılardan 4'ü sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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