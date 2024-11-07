Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlıyı yakaladı.
Yapılan aramada, 255,92 gram sentetik uyuşturucu, 88 sentetik ecza, 9,42 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tüfek ile 39 fişek, tabanca, şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.
Zanlılardan 4'ü sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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