Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonun görüntülerini, "İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." notuyla paylaştı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 145 gram kokain, 80,02 gram sentetik uyuşturucu, 1,24 gram esrar, 6 uyuşturucu nitelikli hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tüfek, tabanca, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.

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