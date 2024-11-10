Niğde'de sabah namazı sonrası şehit ve gaziler için dua edildi

Bor Müftüsü İsmail Çakar'ın vaaz verdiği programda, şehit ve gaziler için dua edildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında şehit ve gaziler için dua edildi.

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