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        Niğde'de sabah namazı sonrası şehit ve gaziler için dua edildi

        Niğde'nin Bor ilçesinde "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında şehit ve gaziler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:21
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        Niğde'de sabah namazı sonrası şehit ve gaziler için dua edildi
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        Niğde'nin Bor ilçesinde "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında şehit ve gaziler için dua edildi.

        Bor Müftülüğünce Fatih Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

        Bor Müftüsü İsmail Çakar'ın vaaz verdiği programda, şehit ve gaziler için dua edildi.

        Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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