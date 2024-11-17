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        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 12:51 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:51
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        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, tedavi altına alındı.

        N.Ö. (25) idaresindeki 51 ACN 443 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi yakınlarında F.C'nin (31) kullandığı 51 ADH 562 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan H.Z, H.K. (47) ve L.K. (70), sürücü F.C. ile aracındaki C.C. (26), A.C. (6) ve İ.N.C, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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