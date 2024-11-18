Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 38 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde 38 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 38 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'nin Bor ilçesinde 38 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Diyanet İşleri Başkanlığının umre organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 38 kişilik kafile için Hz. Ömer Camii önünde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda İlçe Müftüsü İsmail Çakır, umrecilerden mazlum Müslümanlar için dua etmesini istedi.

        Okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün

        Benzer Haberler

        Niğde'de trenin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Niğde'de trenin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Hemzemin geçitte trenin çarptığı motosikletli öldü
        Hemzemin geçitte trenin çarptığı motosikletli öldü
        Niğde'de yağmur duası yapıldı
        Niğde'de yağmur duası yapıldı
        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaraland...
        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaraland...
        Niğde'de sabah namazı sonrası Filistinliler ve mazlumlar için dua edildi
        Niğde'de sabah namazı sonrası Filistinliler ve mazlumlar için dua edildi
        Niğde'de yöresel ürünlerle çikolata yapıldı
        Niğde'de yöresel ürünlerle çikolata yapıldı