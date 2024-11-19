GÜNCELLEME - Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Belarus uyruklu iki kardeş Valentino ve Mariao İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışına geçti.

Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kriz masası oluşturuldu. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı bölgeyi havadan taradı. Havanın kararmasıyla sona eren arama çalışmaları, yarın sabah havadan ve karadan devam edecek. Valilikten yapılan açıklamada, Belarus Konsolosluğu tarafından Mariao İvankova ve Valentino İvankova adlı Belarus vatandaşlarının 15 Kasım'da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım'da geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığının bildirildiği belirtildi.