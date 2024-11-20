Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Sağlık çalışanları şehit ailelerinin hem sağlığına hem gönlüne dokunuyor

        AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan doktor ve hemşirelerden oluşan gönüllü sağlık ekibi, çeşitli nedenlerle hastaneye gidemeyen şehit ailelerinin tıbbi takiplerini evlerinde gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık çalışanları şehit ailelerinin hem sağlığına hem gönlüne dokunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan doktor ve hemşirelerden oluşan gönüllü sağlık ekibi, çeşitli nedenlerle hastaneye gidemeyen şehit ailelerinin tıbbi takiplerini evlerinde gerçekleştiriyor.

        Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince hayata geçirilen "Şehitlerimizin Bize Emanetlerini Saygı, Hürmet ve Sağlıkla Projesi" kapsamında hastaneye gidemeyen şehit yakınları evlerinde muayene ediliyor.

        Gönüllü doktor ve hemşireden oluşan 6 kişilik sağlık ekibi, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ailelerinin tansiyon, diyabet ve kan şekeri ölçümünü yapıp, kronik hastalıkların takibini yürütüyor.

        Hastanedeki işlerin aksamasını önlemek için gönüllü çalışanlardan bir doktor ve hemşireyle gerçekleştirilen ziyaretlerde sağlık durumu iyi olmayan şehit aileleri hastanelere yönlendiriliyor.

        Başhekim Mustafa Doğan, AA muhabirine, projeyi 3 ay önce hayata geçirdiklerini söyledi.

        İlk şehit ailesi ziyaretini 30 Ağustos'ta Vali Cahit Çelik'in katılımıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

        "Şehit ailelerimize ziyaretler gerçekleşiyor ve sağlık taramaları yapılıyor. Genel sağlık kontrolleri, tansiyon ve kan şekeri gibi hastalıklara dair ön muayeneler yapıldıktan sonra şehit anne ve babalarının kronik hastalıklarının tedavileri planlanıyor. Bu planlamalar yapıldıktan sonra gerekiyorsa ilgili sağlık birimlerine yönlendirme ve bilgilendirme yapılarak şehit anne ve babalarımızın hastanede bekleme süreleri ve randevu sorunları çözülüyor."

        - "Yaklaşık 50 şehit ailemizi ziyaret ettik"

        Doğan, projeyle şehit ailelerinin sağlık durumlarını takip etmeyi, onların yaşam kalitelerini arttırmayı ve ihtiyaç dahilinde sağlık hizmetlerine kolayca erişmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getirerek, "Proje kapsamında yaklaşık 50 şehit ailemizi ziyaret ettik. Niğde'deki diğer şehit ailelerimiz kayıt altına alındı, planlaması yapıldı. İnşallah hepsini ziyaret edeceğiz." dedi.

        Siirt'in Eruh ilçesinde 2004'te terör saldırısında şehit olan piyade er Erdal Yenel'in Konaklı beldesinde yaşayan ailesini ziyarete giden doktor Yasin Altun da şehit ailelerini ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Kırsalda yaşayan şehit ailelerinin hastaneye erişiminin zor olduğuna dikkati çeken Altun, "Şehit ailelerimizin bu nedenle mevcut tedavileri aksamaktadır. Bundan dolayı evlerini ziyaret ederek, sağlık sorunlarını tespit etmek amacıyla sağlık taraması yapıyoruz. İlaçlarını da kontrol ederek düzenlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Şehit Yenel'in annesi Sultan Yenel de doktorların ayağına gelmesinden memnun olduğunu söyleyerek, "Doktorların buraya gelmesinden çok memnunum. İlaçlarıma baktılar, kan aldılar, hastalığıma baktılar ve beni bilgilendirdiler, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

        Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ise sağlık ekiplerinin şehit ailelerine ulaşmasında yardımcı olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili

        Benzer Haberler

        Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşleri arama çalışmaları 2'nci gününde
        Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşleri arama çalışmaları 2'nci gününde
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı arama çalışmas...
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı arama çalışmas...
        Niğde'de Belarus uyruklu ikiz kız kardeş dağcılar kayboldu; ekipler çalışma...
        Niğde'de Belarus uyruklu ikiz kız kardeş dağcılar kayboldu; ekipler çalışma...
        GÜNCELLEME - Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı b...
        GÜNCELLEME - Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı b...
        Niğde'de Belarus uyruklu 2 kadın dağcı kayboldu; ekipler çalışma başlattı
        Niğde'de Belarus uyruklu 2 kadın dağcı kayboldu; ekipler çalışma başlattı
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için ça...
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için ça...