GÜNCELLEME - Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı arama çalışması yeniden başladı

Ara verilen çalışmalara, hava koşullarının uygun olması durumunda yarın devam edilecek.

Arama tarama çalışmalarında iki kız kardeşe bugün de ulaşılamadı.

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya ve Emler zirvesi ile Yedigöller bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yaptı.

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı.

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