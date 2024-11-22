Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üst, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 458 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 4 mermi, 4 hassa terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
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