Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin üst, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 458 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 4 mermi, 4 hassa terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.

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