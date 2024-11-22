Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin üst, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 458 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 4 mermi, 4 hassa terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Niğde'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler bilgile...
        Niğde'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler bilgile...
        Niğde Valisi Çelik'ten Öğretmenler Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Öğretmenler Günü mesajı
        Niğde'de 12 günlük bebeğin kalbinde iki büyük atardamar arasındaki açıklık...
        Niğde'de 12 günlük bebeğin kalbinde iki büyük atardamar arasındaki açıklık...
        Niğde Turizm Master Planı tanıtıldı
        Niğde Turizm Master Planı tanıtıldı
        Niğde'de devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
        Niğde'de devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
        Kayıp Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler sağ bulundu (2)
        Kayıp Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler sağ bulundu (2)