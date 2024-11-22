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        Niğde'de bir evde 2 kişinin cesedi bulundu

        Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:31 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:31
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        Niğde'de bir evde 2 kişinin cesedi bulundu
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        Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

        Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından haklarında kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö. ve kız arkadaşı H.Y'yi bulmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, 2 kişinin Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde olduklarını belirledi.

        Eve giren ekipler, R.Ö. ve H.Y'nin cesedini buldu.

        Cesetler, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        R.Ö. ve H.Y'nin öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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