Niğde'de bir evde 2 kişinin cesedi bulundu

R.Ö. ve H.Y'nin öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Ekipler, 2 kişinin Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde olduklarını belirledi.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından haklarında kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö. ve kız arkadaşı H.Y'yi bulmak için çalışma başlattı.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

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