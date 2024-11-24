Niğde'de evde cesetleri bulunan 2 kişinin öldürüldüğü belirlendi

Yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö. ve H.Y, 22 Kasım'da Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta evde ölü bulunmuştu.

Otopsi raporunda kadının önce darbedildiği ve boğulduğu, adamın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Toplu Konut Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası R.Ö. (40) ile kız arkadaşı evli ve 4 çocuk annesi H.Y'nin (48) ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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