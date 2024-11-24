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        Niğde'de evde cesetleri bulunan 2 kişinin öldürüldüğü belirlendi

        Niğde'nin Bor ilçesinde evde cesetleri bulunan 2 kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:35 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:35
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        Niğde'de evde cesetleri bulunan 2 kişinin öldürüldüğü belirlendi
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        Niğde'nin Bor ilçesinde evde cesetleri bulunan 2 kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Toplu Konut Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası R.Ö. (40) ile kız arkadaşı evli ve 4 çocuk annesi H.Y'nin (48) ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Y'nin kocası, işlemlerinin ardından salıverildi.

        Otopsi raporunda kadının önce darbedildiği ve boğulduğu, adamın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

        Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö. ve H.Y, 22 Kasım'da Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta evde ölü bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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