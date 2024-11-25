Niğde'de 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Niğde'nin Bor ilçesinde, 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Niğde'nin Bor ilçesinde, 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, TOKİ Mahallesi'nde R.Ö. ve H.Y'nin öldürülmüş halde bulunmasının ardından olayla ilgili Bor Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikat kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Büro personeli ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, cinayet zanlıları S.H. ve eşi F.H. gözaltına alındı.
Şüphelilerin yer gösterme işlemi sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan bozma silah, 2 bıçak ve kelepçe, gömülü vaziyette ele geçirildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan evli ve 3 çocuk babası R.Ö. (40) ile kız arkadaşı evli ve 4 çocuk annesi H.Y. (48), 22 Kasım'da, TOKİ Mahallesi'nde evde ölü bulunmuştu. Otopsi raporunda kadının önce darbedildiği ve boğulduğu, adamın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlenmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.