Niğde'de 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde, 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TOKİ Mahallesi'nde R.Ö. ve H.Y'nin öldürülmüş halde bulunmasının ardından olayla ilgili Bor Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikat kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Büro personeli ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, cinayet zanlıları S.H. ve eşi F.H. gözaltına alındı.