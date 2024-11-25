Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Niğde'de İl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zorlu hava koşullarına karşı, yolları açık tutmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 21:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de İl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zorlu hava koşullarına karşı, yolları açık tutmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmaları kapsamında, 6 greyder, 14 kar bıçaklı kamyon, 3 loder, 6 iş makinesi, 3 tır, 2 pickup, akaryakıt nakil aracı ve 40 şoförün 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi.

        Öte yandan ekipler, Bor ilçesi Kılavuz köyünde araçlarıyla mahsur kalan 2 vatandaş ile Halaç köyünde maden ocağında bekçilik yapan bir vatandaşı kurtardı.

        Ayrıca ekipler, Altunhisar ilçesi Ulukışla, Bor ilçesi Kılavuz, Çamardı ilçesi Eynelli ve Beyazkışlakçı köylerinde, 3 bin 225 küçükbaş hayvan kurtardı, 95 hayvan ise soğuktan telef oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Sevgilileri öldüren çift yakalanıp, tutuklandı
        Sevgilileri öldüren çift yakalanıp, tutuklandı
        Liseli gençlerden Bor Müftüsü Çakır'a ziyaret
        Liseli gençlerden Bor Müftüsü Çakır'a ziyaret
        Niğde'de 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'de 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Niğde Barosundan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü aç...
        Niğde Barosundan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü aç...
        Sevgililerin dairede cesetleri bulunmuştu; şüpheli koca serbest
        Sevgililerin dairede cesetleri bulunmuştu; şüpheli koca serbest