Niğde'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Niğde'de İl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zorlu hava koşullarına karşı, yolları açık tutmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmaları kapsamında, 6 greyder, 14 kar bıçaklı kamyon, 3 loder, 6 iş makinesi, 3 tır, 2 pickup, akaryakıt nakil aracı ve 40 şoförün 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi.