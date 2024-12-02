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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Dünya Engelliler Günü mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:02
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Dünya Engelliler Günü mesajı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, bugünün aynı zamanda engelli bireylere yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

        Belediye olarak engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Niğde'yi 'engelsiz şehir' sloganıyla dizayn edip, engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında sorunsuz bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine hassasiyet gösteriyoruz. Sosyal ve kültürel hayattan ulaşıma, sportif faaliyetlerden çalışma yaşamına kadar hayatın her alanında engelli bireylerin kendilerini ifade edebilmelerine, toplumun içinde yer alabilmelerine olanak sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Belediyede kurduğumuz iş alanlarındaki istihdamda engelli bireylerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Spor kulübü bünyesindeki bazı branşlarda engelli sporcularımıza desteğimizi sürdürüyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor huzurlu, sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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