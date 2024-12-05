Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Adreste yapılan aramada 44 sentetik ecza, 41,72 gram sentetik uyuşturucu, tüfek, 3 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 2 zanlıyı yakaladı.

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