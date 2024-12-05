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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:19
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 2 zanlıyı yakaladı.

        Adreste yapılan aramada 44 sentetik ecza, 41,72 gram sentetik uyuşturucu, tüfek, 3 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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