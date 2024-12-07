Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Kooperatif kuran kadınlar atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde ev kadınları, kurdukları kooperatifle ürettikleri süs eşyalarını satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kooperatif kuran kadınlar atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde ev kadınları, kurdukları kooperatifle ürettikleri süs eşyalarını satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

        Beldede geçen yıl bir araya gelerek süs eşyası üreten ev kadınları, ürünlerini satamayınca kooperatif kurmaya karar verdi.

        Yaklaşık 2 ay önce Tyana Kadın Kooperatifini kuran 10 kadın, deri, taş tozu, kağıt ip ve su kabağı gibi atık malzemeler kullanarak, çanta, avize, biblo, kolye gibi süs eşyaları üretmeye başladı.

        Kooperatif başkanı Nazan Çağlak, AA muhabirine, tanıştığı kadınların el emeğiyle ürettikleri eşyalarını satamamaktan şikayetçi olduğunu, bu nedenle kooperatif kurduklarını söyledi.

        Kadınların başarılı olacağına inandığını dile getiren Çağlak, "Kadınlarımızın ürettiği kağıt ipten çantalar ellerinde kalmış, biz de kooperatif kurduk ve bunları satmaya başladık. Daha sonra hep beraber kağıt ipten çantalar üretmeye başladık, sonra deri artıklarını topladık, onlardan takılar ürettik. Su kabağından gece lambaları, mumluklar yaptık." dedi.

        Ürettikleri süs eşyalarının talep gördüğünü bildiren Çağlak, bu ürünleri rahat şekilde pazarladıklarını anlattı.

        Çağlak, uluslararası satış yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu iş bizim için çok güzel oldu, hem beldemizi tanıtıyoruz hem kadınlarımızın evlerine ekonomik katkı sağlıyoruz. Burada sosyalleşiyoruz, sabah geliyoruz akşama kadar bir şeyler üretiyoruz." diye konuştu.

        Kooperatifin başkan yardımcısı Mualla Taşkıran da memleketi Çorum'dan eşiyle Kemerhisar'a geldiğini, burada usta öğretici olarak işe başladığını söyledi.

        Belde halkını çok sevdiğini aktaran Taşkıran, "İlk başta çantayla başladık daha sonra Efser hocamın gelmesiyle kabak işine girdik. Taş tozundan süs eşyalar dökmeye başladık. Onları boyuyoruz arkadaşlarla. Atık derileri toplayıp onlardan takılar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Taşkıran, kooperatif sayesinde farklı insanlar tanıdığını ve bunun güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        - "Kabak başka bir dünya, aşk benim için"

        Kooperatif başkan yardımcısı Efser Kaplan ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kemerhisar'a geldiklerini ve 5 yıldır usta öğreticilik yaptığını belirtti.

        Kemerhisar'ı çok sevdiğini anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

        "Doğasını, insanlarını çok seviyorum. Ben bir dönem burada usta öğreticilik yaptım. İskenderun'da usta öğreticiliğe su kabağıyla başladım. Kabak başka bir dünya, aşk benim için. Kabağı öğrettikçe daha da büyük keyif aldım. Bir şeyler üretip sunmak ve bir arada yapmak çok güzel. Depremin izlerini de burada atmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda şehrimin ve depremde hasar alan 11 ilin iyileşmesini istiyorum."

        Kooperatif üyesi Sümbüle Gök de bu işi yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Mezarlıkta Şirin'i katletmişti! İşte vahşete istenen ceza!
        Mezarlıkta Şirin'i katletmişti! İşte vahşete istenen ceza!
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Tarihi "Kırk Merdiven" bağımlı mekânı oldu
        Tarihi "Kırk Merdiven" bağımlı mekânı oldu
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli yatırımcılarla görüştü
        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli yatırımcılarla görüştü
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutukl...
        Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutukl...
        Hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü
        Hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü
        Niğde'de hamamda sobadan sızan gazdan zehirlendikleri öne sürülen 2 kişi öl...
        Niğde'de hamamda sobadan sızan gazdan zehirlendikleri öne sürülen 2 kişi öl...
        Niğde'de bir firma tarafından yaptırılacak anaokulu için protokol imzalandı
        Niğde'de bir firma tarafından yaptırılacak anaokulu için protokol imzalandı