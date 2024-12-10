Niğde'de bir haftada 127 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 127 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 127 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Aralık tarihlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.
Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yakalanan 48 şüphelinden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 866,49 gram sentetik uyuşturucu, 185,43 gram esrar, 23,84 gram eroin, 156 sentetik ecza, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Asayiş olaylarıyla ilgili haklarında işlem yapılan 127 zanlıdan 5'i tutuklandı. Zanlılarla 5 tabanca ve şarjör, 3 av tüfeği, 219 fişek, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik ecza ele geçirildi.
Öte yandan, aranan yabancı uyruklu bir şüpheli ile ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu 5 kişinin sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Trafik denetimlerinde 23 bin 332 araç kontrol edildi, 1496 sürücüye ceza uygulandı, 121 araç trafikten men edildi.
Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 6 şüpheli ile 17 senet, 7 sahte içki, tarihi eser olduğu değerlendirilen lahit formlu rölik ve sikke ile dedektör ele geçirildi.
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