Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de bir haftada 127 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 127 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de bir haftada 127 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 127 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Aralık tarihlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yakalanan 48 şüphelinden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 866,49 gram sentetik uyuşturucu, 185,43 gram esrar, 23,84 gram eroin, 156 sentetik ecza, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Asayiş olaylarıyla ilgili haklarında işlem yapılan 127 zanlıdan 5'i tutuklandı. Zanlılarla 5 tabanca ve şarjör, 3 av tüfeği, 219 fişek, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik ecza ele geçirildi.

        Öte yandan, aranan yabancı uyruklu bir şüpheli ile ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu 5 kişinin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

        Trafik denetimlerinde 23 bin 332 araç kontrol edildi, 1496 sürücüye ceza uygulandı, 121 araç trafikten men edildi.

        Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda 6 şüpheli ile 17 senet, 7 sahte içki, tarihi eser olduğu değerlendirilen lahit formlu rölik ve sikke ile dedektör ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!

        Benzer Haberler

        Akaryakıt tankerinin devrildiği Niğde- Kayseri yolu ulaşıma kapandı
        Akaryakıt tankerinin devrildiği Niğde- Kayseri yolu ulaşıma kapandı
        Niğde'de devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
        Niğde'de devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
        Kooperatif kuran kadınlar atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
        Kooperatif kuran kadınlar atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor