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        Niğde'de gençler ve aileleri sabah namazında buluştu

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler sabah namazında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:55
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        Niğde'de gençler ve aileleri sabah namazında buluştu
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        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler sabah namazında bir araya geldi.

        İlçe Müftülüğünce Fatih Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, cami imam hatibi Erkan Çelik tarafından gençliğin yetiştirilmesi eğitimi ve ahlak öğretimiyle ilgili vaaz verildi.

        Namazın ardından ilahi ve kaside dinletisi gerçekleştirildi.

        Programın ardından cemaate kahvaltı ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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