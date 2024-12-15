Niğde'de gençler ve aileleri sabah namazında buluştu

İlçe Müftülüğünce Fatih Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, cami imam hatibi Erkan Çelik tarafından gençliğin yetiştirilmesi eğitimi ve ahlak öğretimiyle ilgili vaaz verildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler sabah namazında bir araya geldi.

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