Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, ailenin toplumsal hayattaki önemine dikkati çekti.

Ailenin, Türk toplumunun temeli olduğunu ve sağlıklı bir geleceğin inşasında kilit bir rol oynadığını belirten Çelik, "Dinamik nüfus yapımızı muhafaza etmek, aile kurumunu tehdit eden zararlı akımlarla mücadele etmek ve aile bireylerinin refahını artırmak öncelikli hedeflerimizdir. Tüm kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlıklı bir toplum inşa etmek için aileleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.