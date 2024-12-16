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        Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:13
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        Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, ailenin toplumsal hayattaki önemine dikkati çekti.

        Ailenin, Türk toplumunun temeli olduğunu ve sağlıklı bir geleceğin inşasında kilit bir rol oynadığını belirten Çelik, "Dinamik nüfus yapımızı muhafaza etmek, aile kurumunu tehdit eden zararlı akımlarla mücadele etmek ve aile bireylerinin refahını artırmak öncelikli hedeflerimizdir. Tüm kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlıklı bir toplum inşa etmek için aileleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Niğde Belediye Başkan Vekili Ali İlker Atabay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Milli Eğitim Müdürü Vekili Ahmet Şenel, İl Sağlık Müdürü Dr. Bahadır İnan ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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