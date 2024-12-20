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        Niğde Valisi Çelik, patates paketleme tesisini inceledi

        Niğde Valisi Cahit Çelik, kentte faaliyet gösteren patates depolama ve paketleme tesisinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:50 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:50
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        Niğde Valisi Çelik, patates paketleme tesisini inceledi
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, kentte faaliyet gösteren patates depolama ve paketleme tesisinde incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik ve beraberindekiler, Yeşilgölcük beldesindeki işletmeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, Niğde'nin Türkiye'nin patates üretiminde başı çeken illeri arasında yer aldığını belirtti.

        Niğde'nin bereketli toprakları, tecrübeli çiftçileri ve modern tarım tekniklerini benimsemesiyle tarımsal üretime büyük katkı sunduğunu aktaran Çelik, "Patates üretiminde ise lider konumdayız. Burada üretilen patatesler yalnızca ülkemiz içinde değil, uluslararası pazarlarda da tercih ediliyor. Üretimden paketlemeye her aşamada kalite ve hijyen standartlarına uygun bir çalışma yürütülüyor. Çiftçimizin ve işletmelerimizin emeğini her zaman destekleyecek, sektörün daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Vali Çelik'e İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ve Yeşilgölcük Belediye Başkanı Nurettin Yurtsever eşlik etti.

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