Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı protokolü imzalandı

        Niğde'de işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere uygun işgücü yetiştirilerek istihdama katkı sağlanması amacıyla "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere uygun işgücü yetiştirilerek istihdama katkı sağlanması amacıyla "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" protokolü imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası'nda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda imzalanan protokolle İŞKUR ve TOBB'un işbirliğinde tasarlanan mesleki eğitim kursu modelinde istihdama katkı sağlanması ve işsizlerin mesleki yetkinlikler geliştirmesi hedefleniyor.

        Teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamada yürütülecek programda, kurs boyunca kursiyerlerin genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri kurum tarafından karşılanacak.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya üniversite tarafından onaylanan eğitim programlarında başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, programla işverenlerin çalıştıracakları kişileri işbaşında eğiteceğini ve istihdam edeceğini belirten Çelik, "Niğde'de bulunan organize sanayi bölgeleri, tam kapasite çalışıyor. Bu program çerçevesinde işsiz vatandaşlarımızı daha nitelikli hale getirmiş oluruz. Üniversite mezunu olanlarda işsizlik oranı biraz daha yüksek ama bu program herkese fırsat sunuyor yeter ki vatandaşlarımız çalışmak istesin." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından protokol, Vali Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ali Bingül, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Altunbaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Şenel, Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık ile Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serdar Ecemiş tarafından imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme

        Benzer Haberler

        Niğde'de 161 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Niğde'de 161 litre kaçak alkol ele geçirildi
        NÖHÜ ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzala...
        NÖHÜ ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzala...
        Niğde'de anaokulu öğrencileri zorbalığa karşı bilinçlendirildi
        Niğde'de anaokulu öğrencileri zorbalığa karşı bilinçlendirildi
        Gençlerde farkındalık için yola çıkan Çevre Tırı, Niğde'de üniversite öğren...
        Gençlerde farkındalık için yola çıkan Çevre Tırı, Niğde'de üniversite öğren...
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de dilencinin sakladığı para bebeğinin bezinde bulundu
        Niğde'de dilencinin sakladığı para bebeğinin bezinde bulundu