Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Niğde'de konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak Filistin konusundaki mücadelemizi kuruluşumuzdan bu yana sürdürmekteyiz. Özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulup başkenti Kudüs olana kadar desteğimizi devam ettireceğiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Niğde'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak Filistin konusundaki mücadelemizi kuruluşumuzdan bu yana sürdürmekteyiz. Özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulup başkenti Kudüs olana kadar desteğimizi devam ettireceğiz." dedi

        Arslan, HAK-İŞ Niğde İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 3 ilde gerçekleştirdikleri mitinglerde çalışanlar için vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik mesaj verdiklerini söyledi.

        Vergi sistemindeki çarpıklıktan dolayı işçinin aldığı maaşın eridiğini belirten Arslan, işçilerin yıllık maaşlarının 2 ayını vergi olarak ödediğini öne sürdü.

        Arslan, sendikalı ve sendikasız tüm çalışanların ortak sorununun vergi konusu olduğunu savunarak, bu konuya dikkati çekmek için HAK-İŞ Akademi'nin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı.

        Üç konfederasyon olarak TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilere taleplerini ilettiklerini anımsatan Arslan, şöyle konuştu:

        "Burada çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması konusundaki ısrarımızı devam ettiriyoruz. 1999 ve 2008'de çıkan kanun ve bugünkü uygulamalar maalesef emekli olanların maaş bağlama katsayılarında ciddi bir değişiklik ve sıkıntı oluşturmakta. 2024'te emekli olacak bir arkadaşımız 2025'te emekli olmaya karar verirse bu arkadaşımızın emekli maaşı yüzde 35 düşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir yıl daha fazla prim ödüyor ama emeklilikte maaş bağlama katsayısından kaynaklı olarak 2025'e kalırsa emekli maaşı yüzde 35 düşüyor. 2023'te enflasyon yüzde 86, 2024'te yüzde 45 civarında olacak. Dolayısıyla ödediğiniz pirimler aynı zamanda büyümeden kaynaklı maaşlarda düşük oluyor. Bütün üyelerimize, başta Hazine ve Maliye Bakanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla yaptığımız bütün görüşmeler sonunda bu yılın sonuna kadar beklemelerini, eğer bir düzenleme yapılmazsa 2025'te emekli olacakların imkanları varsa bu yıl emekli olmalarının altını çiziyoruz."

        Konfederasyon olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına itirazları olduğuna dikkati çeken Arslan, "Bu yapı katılımcı, çoğulcu ve asgari ücretlileri temsil eden bir yapı değil. Bu yapının ortadan kaldırılması için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bunu 50 yıldır söylüyoruz. Türkiye 1970'lerden kalma bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısına sahip. Bugünkü sistem uzlaşmayı değil, çoğunluğu esas alıyor. Günümüzdeki asgari ücret bir geçim ücreti olarak belirlendiği için sorun var." diye konuştu.

        - "Filistin'i desteklemeyi sürdüreceğiz"

        Arslan, 1 Ocak'ta 2025'te Galata Köprüsü'nde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü 17 aylık katliama, soykırıma ve insanlık dışı uygulamalarına karşı meydan okuyacaklarını vurguladı.

        HAK-İŞ Konfederasyonunun İstanbul'daki tüm üyelerini Galata Köprüsü'ne davet eden Arslan, şunları kaydetti:

        "HAK-İŞ olarak Filistin konusundaki mücadelemizi kuruluşumuzdan bu yana sürdürmekteyiz. Özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulup başkenti Kudüs olana kadar desteğimizi devam ettireceğiz. Filistin, 76 yıldır topraklarının işgali, sürgün, soykırım katliam ve ne yazık ki insanlık dışı pek çok uygulamaya muhatap. Filistinlilerin haklı mücadelesinde onlarla birlikte, onların yanında olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Niğde Valiliği ziyaretinde konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Niğde Valiliği ziyaretinde konuştu:
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş, Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza...
        Bakan Göktaş, Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza...
        Niğde'de otomotiv sektörüne yönelik hidrojen depolama sisteminin prototipi...
        Niğde'de otomotiv sektörüne yönelik hidrojen depolama sisteminin prototipi...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde emekliler yılı etkinliği düzenlendi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde emekliler yılı etkinliği düzenlendi
        Kayıp Osman'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde
        Kayıp Osman'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde