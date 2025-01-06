GÜNCELLEME - Niğde'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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