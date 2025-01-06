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        Niğde'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:32
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        Niğde'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı.

        M.H (34) idaresindeki 51 ACG 755 plakalı otomobil, Yeşilyurt Soğuk Hava Deposu mevkisinde S.S'nin (70) kullandığı 51 ACN 315 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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