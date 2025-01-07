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        Niğde'de "Barış Manço Anma Konseri" düzenlendi

        Niğde'de "Barış Manço Anma Konseri" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:30
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        Niğde'de "Barış Manço Anma Konseri" düzenlendi
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        Niğde'de "Barış Manço Anma Konseri" gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezleri tarafından Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Barış Manço'nun sevilen şarkıları seslendirildi.

        Barış Manço'nun eserlerini ve kültürel mirasını genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen konserin sonunda, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur da anıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, bu tür kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

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