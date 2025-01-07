Niğde'de "Barış Manço Anma Konseri" düzenlendi

Niğde'de "Barış Manço Anma Konseri" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezleri tarafından Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Barış Manço'nun sevilen şarkıları seslendirildi.

Barış Manço'nun eserlerini ve kültürel mirasını genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen konserin sonunda, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur da anıldı.