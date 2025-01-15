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        Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Niğde'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:03
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        Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Niğde'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla silah üreten ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılara ait ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1016 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 127 tüfek fişeği, 33 kurusıkı tabanca, 115 kurusıkı fişeği, 80 şarjör, 90 kesici alet, 228 tabanca parçası, tabanca yapımında kullanılan 5 CNC torna, 26 bin 154 yanıcı ve plastik patlayıcı madde, 3 gümrük kaçağı cep telefonu, 13 sentetik hap ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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