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        Niğde SGK İl Müdürü Buz, görevine başladı

        Niğde'de emekliye ayrılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nail Van, görevini Eray Buz'a devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:55
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        Niğde SGK İl Müdürü Buz, görevine başladı
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        Niğde'de emekliye ayrılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nail Van, görevini Eray Buz'a devretti.

        SGK İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emekli olan Van için kurumda tören düzenlendi.

        Görenini Buz'a devreden Van, 5 yıllık görev süresince güzel bir çalışma dönemi geçirdiğini belirterek, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

        Görevine başlayan Buz ise çalışmalarından dolayı Van'a teşekkür ederek, "Kendisinin bıraktığı yerden aynı güç ve kararlıkla meslektaşlarımızın da katkısıyla vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için bugüne kadar yapılan çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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