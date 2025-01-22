Niğde'de okullardaki gıda personellerine hijyen eğitimi verilecek
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullardaki gıda işletmelerinden sorumlu yönetici ve çalışanlara hijyen eğitimi düzenlenecek.
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullardaki gıda işletmelerinden sorumlu yönetici ve çalışanlara hijyen eğitimi düzenlenecek.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi genelgesi doğrultusunda 330 kişiye eğitim verilecek.
Üç gün devam edecek eğitimde, okul kantinlerindeki gıda ürünleri ve sunuluş biçiminin sağlık kurallarına uygunluğu konusunda dikkat edilmesi gerekenler anlatılacak.
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