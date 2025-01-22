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        Niğde'de okullardaki gıda personellerine hijyen eğitimi verilecek

        Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullardaki gıda işletmelerinden sorumlu yönetici ve çalışanlara hijyen eğitimi düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:34
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        Niğde'de okullardaki gıda personellerine hijyen eğitimi verilecek
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        Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullardaki gıda işletmelerinden sorumlu yönetici ve çalışanlara hijyen eğitimi düzenlenecek.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi genelgesi doğrultusunda 330 kişiye eğitim verilecek.

        Üç gün devam edecek eğitimde, okul kantinlerindeki gıda ürünleri ve sunuluş biçiminin sağlık kurallarına uygunluğu konusunda dikkat edilmesi gerekenler anlatılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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