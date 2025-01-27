Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin yapay zeka projesine TÜBİTAK'tan destek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin "Yapay Zeka Teknolojileri ile Her Türlü Endüstriyel Nesneyi Yüksek Doğrulukta Sayabilen, İki Aşamalı Oluk Sayesinde Sürekli Sayım ve Hassas Durdurma İşlemi Yapabilen Endüstriyel Sayma Sistemi" projesi TÜBİTAK'tan destek aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka teknolojileri kullanılarak endüstrideki tohum, somun, vida, ilaç, direnç, kapasitör ve madenin, yüksek hız ve doğrulukla saydırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projenin dünya çapında bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, "Dünyada ilk kez yapay zeka destekli hassas saydırma işlemi gerçekleştirebilecek bir teknolojinin geliştirilmesi, üniversitemizin bilimsel gücünü ve vizyonunu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Projenin yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aktaş da projenin tamamlandıktan sonra yapay zekayla hassas saydırma işlemi yapabilen ilk makineyle endüstrideki verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.