Niğde'de refüje çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Niğde'de kamyonetin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Niğde'de kamyonetin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
S.Y. (40) idaresindeki 34 GKS 686 plakalı kamyonet, Niğde-Pozantı kara yolu Gellek Tepesi mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen S.Y'nin cenazesi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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