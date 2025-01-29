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        Niğde'de refüje çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Niğde'de kamyonetin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:09
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        Niğde'de refüje çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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        Niğde'de kamyonetin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        S.Y. (40) idaresindeki 34 GKS 686 plakalı kamyonet, Niğde-Pozantı kara yolu Gellek Tepesi mevkisinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen S.Y'nin cenazesi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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