Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı
Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.
İddiaya göre, Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir ikamette İ.Ü. ile erkek arkadaşı H.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.Ü, H.G'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından H.G'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan İ.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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