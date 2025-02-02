Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir ikamette İ.Ü. ile erkek arkadaşı H.G. arasında tartışma çıktı.

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