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        Niğde'de 2. Tiyatro Gestivali düzenlenecek

        Niğde Belediyesince 2. Tiyatro Festivali 15-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:12
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        Niğde'de 2. Tiyatro Gestivali düzenlenecek
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        Niğde Belediyesince 2. Tiyatro Festivali 15-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oyunların Belediye Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da sahneleneceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gerçekleştirilecek festivalin kente değer katacağını aktardı.

        Şehirlerin gelişmişlik seviyesini belirleyen unsurların kültürel etkinlikler olduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

        "Belediye olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz önemi her fırsatta gösteriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda çocuklarımıza yönelik bir tiyatro festivali düzenledik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Şimdi ise yetişkinler için tiyatro perdesini açıyoruz. Festival boyunca komediden dramaya, klasik eserlerden modern yapımlara kadar geniş bir yelpazede oyunlar sergilenecek. Festival kentin tarihi açısından önem arz eden Anadolu'nun ilk kadın valisi Hüdavent Hatun'u konu alan oyunla son bulacak. Tüm sanatseverleri davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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