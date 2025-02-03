Niğde'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Niğde'de 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Niğde'de 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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