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        Niğde'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Niğde'de 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:33
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        Niğde'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Niğde'de 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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