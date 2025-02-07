Niğde'de okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
Niğde'de okul güvenliği toplantısı Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığında yapıldı.
Niğde'de okul güvenliği toplantısı Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığında yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, okul servisleri, uyuşturucu ile mücadele, trafik ve sağlık gibi konular görüşüldü.
Sunumların ardından, okul aile birliği başkanlarının soru ve görüşlerinin alındığı toplantıya, Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
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