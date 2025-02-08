Niğde'de kar ve tipi nedeniyle kapanan Çiftlik- Altunhisar kara yolu ulaşıma açıldı

Karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Çalışmalar sonucunda Çiftlik-Altunhisar kara yolu 8 Şubat saat 16.20 itibarıyla yeniden trafiğe açılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yol durumuyla ilgili güncellemeleri takip etmeleri önemle arz edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Çiftlik-Altunhisar kara yolunun 32 ile 56. kilometreleri arasındaki kısmın yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı anımsatıldı.

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