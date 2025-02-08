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        Niğde'de kar ve tipi nedeniyle kapanan Çiftlik- Altunhisar kara yolu ulaşıma açıldı

        Niğde'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Çiftlik-Altunhisar kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:07
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        Niğde'de kar ve tipi nedeniyle kapanan Çiftlik- Altunhisar kara yolu ulaşıma açıldı
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        Niğde'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Çiftlik-Altunhisar kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Çiftlik-Altunhisar kara yolunun 32 ile 56. kilometreleri arasındaki kısmın yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı anımsatıldı.

        Karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Çalışmalar sonucunda Çiftlik-Altunhisar kara yolu 8 Şubat saat 16.20 itibarıyla yeniden trafiğe açılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yol durumuyla ilgili güncellemeleri takip etmeleri önemle arz edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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