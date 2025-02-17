Ak Parti Niğde İl Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla buluştu

Ak Parti Niğde İl Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdemir, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi hakkında açıklamalarda bulundu.

Partinin değişim ve yenilenme süreçlerinin köklü tecrübeyle bugünlere geldiğini belirten Özdemir, partiye hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık olduğunu söyledi.

İl ve ilçe kongrelerinin tamamladığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayıran en önemli fark, hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir. Büyük kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor, tüm milletimizi davet ediyoruz."