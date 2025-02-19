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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:26
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Okçu köyünde düzenlediği operasyonlarda 1 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada, 14 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 3 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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