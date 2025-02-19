Niğde'de tarihi eser niteliği taşıyan 274 sikke ve 11 obje ele geçirildi

Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 sikke ve 11 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir araçta arama yaptı.

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