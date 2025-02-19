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        Niğde'de Aladağlar Milli Parkı'ndaki yaban keçilerine yem bırakıldı

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı'ndaki yaban keçilerine yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:21 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:26
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        Niğde'de Aladağlar Milli Parkı'ndaki yaban keçilerine yem bırakıldı
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        Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı'ndaki yaban keçilerine yem bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Pınarbaşı mevkisinde olumsuz kış koşullarında yaban keçilerinin aç kalmaması için besleme çalışması yaptı.

        Ekipler, bölgedeki yaban keçileri için kuru yonca bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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