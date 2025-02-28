Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 kişi yakalandı

Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah bulundurma ve ticaretini yapanlara yönelik merkeze bağlı Edikli beldesinde düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

Zanlının ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada, 3 tabanca, farklı silahlara ait 237 fişek, 36 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği, 77 tabanca iğnesi, 43 tabanca yayı, 3 bıçak, 2 kılıç ve 1 muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.