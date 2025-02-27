Niğde'de ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak, tüketimi artacak ürünlerin üretimi ve satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı.

Toplu tüketim yerlerinden kontrol numunelerinin alındığı denetimlerde, vatandaşlara "ramazan paketi" adı altında toplu olarak satılan gıdaların son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve ambalajlarının sağlamlığına dikkat edilmesi istendi.

Satın alınan gıdalarla ilgili ihbar ve şikayetlerin ise "174 Alo Gıda" hattına yapılabileceği kaydedildi.