Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

        Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
        ABONE OL

        Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak, tüketimi artacak ürünlerin üretimi ve satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı.

        Toplu tüketim yerlerinden kontrol numunelerinin alındığı denetimlerde, vatandaşlara "ramazan paketi" adı altında toplu olarak satılan gıdaların son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve ambalajlarının sağlamlığına dikkat edilmesi istendi.

        Satın alınan gıdalarla ilgili ihbar ve şikayetlerin ise "174 Alo Gıda" hattına yapılabileceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Niğde'de tarihi eser niteliğinde 16 obje ele geçirildi
        Niğde'de tarihi eser niteliğinde 16 obje ele geçirildi
        Niğde'de düzenlenen 2. Tiyatro Festivali sona erdi
        Niğde'de düzenlenen 2. Tiyatro Festivali sona erdi
        Niğde'de yaban keçileri için doğaya 1,5 ton yonca bırakıldı
        Niğde'de yaban keçileri için doğaya 1,5 ton yonca bırakıldı
        Niğde'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Niğde'de ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Niğde'de 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Niğde'de 67 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Niğde'de hafif ticari araç, bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Niğde'de hafif ticari araç, bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı