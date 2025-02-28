Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol öğrenci ve akademisyen değişimleri ile ortak araştırmalar, bilim ve kültür sanat etkinliklerini kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yapılan protokolle bilgi alışverişinin artacağını belirtti.

İki üniversitenin işbirliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Uslu, protokolün her iki tarafada hayırlı olmasını diledi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci de protokolün uluslararası akademik ilişkilerin güçlenmesine vesile olacağını kaydetti.