AK Parti Niğde İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

AK Parti Niğde İl Başkan Yardımcısı Erdem Eryiğit, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın düpedüz bir darbe olduğunu belirtti.

Millet iradesine silah çekildiğini aktaran Eryiğit, şunları kaydetti:

"Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma ve engelleme gibi yöntemlerle topluca bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır."