Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den ramazan ayı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, ramazan ayının gönüllere huzur, sofralara bereket ve insanlığa rahmet getirdiğini belirtti.

Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı bizlere sabrı, paylaşmayı, dayanışmayı ve manevi huzuru hatırlatan, gönüllerimize merhamet tohumları eken mübarek bir aydır. Rabbimiz ramazan ayının kulluk bilincimizi pekiştiren müstesna bir ay olduğunu bizlere bildirmiştir. Belediye olarak bu ayının bereketini hep birlikte yaşamak adına ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek çalışmalara devam edeceğiz. Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum."