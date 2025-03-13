Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli adliyede

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart'ta Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan H.G'nin ikametinde Orta Çağ dönemine ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen, erkek görünümlü mumya ele geçirmişti.

Jandarma ekiplerince Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evinde mumya ele geçirilen H.G. ile 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışırken yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

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