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        Niğde'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:56
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        Niğde'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin sağlık alanında da bölgesel hizmet veren bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi.

        Üniversite bünyesinde birçok sağlık kuruluşunun bulunduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz tıp Fakültesiyle birlikte diş hekimliği fakültesi, iki ayrı sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda geleceğin sağlıkçılarını yetiştirmekte, yine afiliye olduğumuz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde klinik tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bununla birlikte 2023'te hizmete giren diş hastanemizde 3. basamak ağız ve diş sağlığı tedavi hizmeti verilmektedir. Sağlık çalışanlarımız ülkemizin güçlü sağlık sisteminde çok kıymetli birer parçası olarak kutsal bir görev ifa ediyor, ciddi sorumluluklar taşıyor. Her daim yaralarımızı saran ve fedakarlıkları karşısında minnet duymamanın mümkün olmadığı tüm sağlık çalışanlarımız ile şehit sağlıkçılarımızın ve geleceğin sağlık çalışanı olacak öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sağlık çalışanlarının değerinin tüm toplum tarafından bilindiğini anımsattı.

        Bayram günlerinin bu değerin dile getirilmesine vesile olduğunu ifade eden Özdemir, "Fedakarca ve özveriyle çalışıyorsunuz, bütün toplum bunun farkında. Ülkemizdeki sağlık çalışanları pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan asrın felaketinde dünyada tarih yazdılar. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum." diye konuştu.

        Tıp Fakültesi Dekanı Alp Özgür Akdemir ise birey ve toplum sağlığına önem veren tüm sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak, bu günün bayram havasında geçmesini diledi.

        Konuşmalarından ardından panel gerçekleştirildi ve müzik dinletisi sunuldu.

        Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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