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        Niğde, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

        Niğde, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:22
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        Niğde, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor
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        Niğde, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Niğde'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.

        Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

        Vatandaşlar da sabah saatlerinde iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        - Kayseri

        Kayseri'de dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezinde kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Vatandaşlar da kar altında kalan araçlarını ve dükkan önlerini temizliyor.

        Bu arada, Erciyes Dağı'nda etkili olan yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle mekanik tesisler ve pistler kapatıldı.

        Kayseri-Develi kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        - Sivas

        Sivas'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        İlçelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

        Karla mücadele ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

        - Yozgat

        Yozgat'ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Kent merkezinde, cadde ve sokaklarla araçların üzeri beyaza büründü.

        Sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü kentte, çatı oluklarında buz sarkıtları oluştu.

        Yozgat Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Vatandaşlar da sabah işe gidebilmek için önce araçlarının üzerindeki karı temizledi.

        Vatandaşlardan Mesut Akgün, "Yozgat'ta 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' deyimi gerçek oldu. Bu sene martta yaz geldi derken yeniden kış gelmesi bizi mutlu etti." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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