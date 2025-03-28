Niğde'de anne adayları eğitimlerle bilinçleniyor
Niğde'de İl sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde anne adayları, normal doğum sürecine hazırlanıyor.
Niğde'de İl sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde anne adayları, normal doğum sürecine hazırlanıyor.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Alay, Bağlama ve Gölcük beldelerinde anne adaylarına yönelik toplantı düzenlendi.
Toplantılarda gebelik süreci, sağlıklı doğum ve normal doğum teşviki konularında bilgilendirme yapıldı.
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